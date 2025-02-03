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Осужденный за взятку экс-глава свердловского минтранса Старков вернется на СВО

Экс-министр транспорта Свердловской области пойдет в отряд «Шторм» для участия в СВО.

Источник: ЕАН

Бывший министр транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Василий Старков, осужденный сегодня за получение взятки, планирует вернуться на СВО. Об этом сообщает корреспондент ЕАН из зала суда.

По словам Старкова, он намерен принимать участие в боевых действиях в составе отряда «Шторм». «Я по-прежнему военнослужащий», — сказал экс-министр.

ЕАН писал, что сегодня Кировский районный суд Екатеринбурга назначил бывшему министру дорожного хозяйства Свердловской области Василию Старкову наказание в виде 6,5 лет лишения свободы в колонии строго режима. Также по решению суда Старков лишен госнаград, в том числе медали ордена «За заслуги перед Отечеством». Помимо этого экс-чиновнику нужно выплатить штраф в размере 40 млн рублей, наложен арест и на его квартиру.

Во время суда над экс-министром транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Василием Старковым стало известно, что он призван в действующую армию. Далеко от Екатеринбурга он, впрочем, не уехал: в суде зачитали ходатайство о приостановлении уголовного дела, подписанное командующим частью № 61207 в Екатеринбурге. По данным командира части, Василий Старков служил там старшим монтером путей.