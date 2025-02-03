Осужденный за взятку экс-глава свердловского минтранса Старков вернется на СВО

Во время суда над экс-министром транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Василием Старковым стало известно, что он призван в действующую армию. Далеко от Екатеринбурга он, впрочем, не уехал: в суде зачитали ходатайство о приостановлении уголовного дела, подписанное командующим частью № 61207 в Екатеринбурге. По данным командира части, Василий Старков служил там старшим монтером путей.