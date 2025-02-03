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Заведующий отделением сибайской больницы получил срок за то, что слил информацию о несовершеннолетней девушке

В Сибае завотделения больницы получил срок за слив данных о пациенте-подростке.

Источник: Комсомольская правда

В башкирском городе Сибае вынесли приговор заведующему отделения городской больницы. Об этом рассказали пресс-службы прокуратуры и Следственного комитета республики.

В минувшем ноябре подсудимый, у которого на тот момент был доступ в единую государственную информационную систему здравоохранения, по просьбе своего товарища сделал фотографию результаты медицинского осмотра несовершеннолетней девушки и отправил ее ему.

Было возбуждено уголовное дело по статьям «Неправомерный доступ к компьютерной информации, совершенный с использованием своего служебного положения» и «Нарушение неприкосновенности частной жизни, совершенное с использованием своего служебного положения».

Сибайский городской суд назначил мужчине наказание в виде ограничения свободы на 10 месяцев, штрафа в 100 тысяч рублей и конфискации мобильного телефона. Приговор еще не вступил в законную силу.

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