Заведующий отделением сибайской больницы получил срок за то, что слил информацию о несовершеннолетней девушке

В башкирском городе Сибае вынесли приговор заведующему отделения городской больницы. Об этом рассказали пресс-службы прокуратуры и Следственного комитета республики.
В минувшем ноябре подсудимый, у которого на тот момент был доступ в единую государственную информационную систему здравоохранения, по просьбе своего товарища сделал фотографию результаты медицинского осмотра несовершеннолетней девушки и отправил ее ему.
Было возбуждено уголовное дело по статьям «Неправомерный доступ к компьютерной информации, совершенный с использованием своего служебного положения» и «Нарушение неприкосновенности частной жизни, совершенное с использованием своего служебного положения».
Сибайский городской суд назначил мужчине наказание в виде ограничения свободы на 10 месяцев, штрафа в 100 тысяч рублей и конфискации мобильного телефона. Приговор еще не вступил в законную силу.
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