Сквер и памятник Чехову предложили создать в Хабаровске

Значительное внимание в плане уделено решению проблем в сфере общественного транспорта, поддержания общественного порядка, развития образования, пропаганды здорового образа жизни, организации детского и молодежного отдыха, развития молодежного предпринимательства, повышения экологического сознания и укрепления межнациональных отношений. Отдельным блоком запланированы мероприятия, посвященные поддержке участников и ветеранов специальной военной операции (СВО), а также празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне и завершению Второй мировой войны на Дальнем Востоке.