Сквер и памятник Чехову предложили создать в Хабаровске

В общественной палате города Хабаровска утвержден план работы на 2025 год. Он охватывает широкий спектр актуальных социальных вопросов и направлен на активное вовлечение жителей города в процессы местного самоуправления, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу администрации краевой столицы.
Значительное внимание в плане уделено решению проблем в сфере общественного транспорта, поддержания общественного порядка, развития образования, пропаганды здорового образа жизни, организации детского и молодежного отдыха, развития молодежного предпринимательства, повышения экологического сознания и укрепления межнациональных отношений. Отдельным блоком запланированы мероприятия, посвященные поддержке участников и ветеранов специальной военной операции (СВО), а также празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне и завершению Второй мировой войны на Дальнем Востоке.
Планируется проведение ряда акций и мероприятий, направленных на оказание помощи ветеранам и их семьям.
Председатель общественной палаты Юрий Березутский подчеркнул, что ключевая задача палаты — активное вовлечение населения и экспертного сообщества в решение городских проблем. В рамках этой задачи в 2025 году планируется:
Разработка Стратегии развития территориального общественного самоуправления в городе Хабаровске на 2026−2030 годы. Подготовка и проведение ежегодного Городского гражданского форума. Подготовка аналитического доклада о состоянии и перспективах развития гражданского общества в Хабаровске. Учреждение городской общественной премии «Общественное признание».
Помимо этого, общественная палата примет участие в разработке предложений и реализации проекта создания в Хабаровске сквера и памятника Антону Павловичу Чехову — в знак признания его вклада в литературу, меценатство и общественную деятельность.