Часть Симферополя обесточена

По данным предприятия, до 17 часов из-за ремонтов на линии света не будет частично по улицам Строителей, Запорожской, Леси Украинки, Широкой, Западной, Маркевича, Планеристов, Тесленко, Ясной, в Крутом переулке, на территории микрорайона Кирпичное, садового товарищества «Петровские скалы».