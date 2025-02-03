Часть Симферополя обесточена

По данным предприятия, до 17 часов из-за ремонтов на линии света не будет частично по улицам Строителей, Запорожской, Леси Украинки, Широкой, Западной, Маркевича, Планеристов, Тесленко, Ясной, в Крутом переулке, на территории микрорайона Кирпичное, садового товарищества «Петровские скалы».
До этого же времени из-за обрезки деревьев частично обесточены улицы Куйбышева, Лизы Чайкиной, Грэсовская, Космическая, Большевика Попова, Героев Сталинграда, Глинки, Греческая, Проспект Победы, Понтийская, Бетховена, Стахановцев, Чайковского, Партизанская, Комсомольская, Битакская, Крупской, Буюк-Яшлав, Дертколь, Къалымтай, Къарагъач, Армутлыкъ, Чешмеджи, Тавр-Даир, Аджи-Эли, переулки Гравийный, Дертколь, Скрипниченко, Марсовый, Юный, 1−7 Вольный.