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От −30°C на востоке до дождя на западе: прогноз погоды на 4−6 февраля по Казахстану

Синоптики РГП «Казгидромет» разместили прогноз погоды на три дня. По данным специалистов, с 4 по 6 февраля 2025 года по Казахстану ожидаются сильные осадки и похолодание, сообщает Zakon.kz.

Сейчас в Ричмонде: +13° 7 м/с 72% 756 мм рт. ст. +9°
Источник: pxhere

Так, в ближайшие три дня на западе, севере, востоке республики погоду будут формировать атмосферные фронтальные разделы.

В связи с чем ожидается снег с низовой метелью. К примеру, на западе пройдут дожди со снегом, что приведет к гололеду.

Что касается юга страны, там погода без осадков, с комфортным температурным фоном.

Также отмечено, что по Казахстану прогнозируют туман и усиление ветра.

Вместе с тем ожидается постепенное понижение температуры воздуха ночью:

  • на западе до −8…-13°C;
  • на севере, в центре до −13…-21°C;
  • на востоке до −15…-30°C.