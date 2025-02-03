От −30°C на востоке до дождя на западе: прогноз погоды на 4−6 февраля по Казахстану

Так, в ближайшие три дня на западе, севере, востоке республики погоду будут формировать атмосферные фронтальные разделы.
В связи с чем ожидается снег с низовой метелью. К примеру, на западе пройдут дожди со снегом, что приведет к гололеду.
Что касается юга страны, там погода без осадков, с комфортным температурным фоном.
Также отмечено, что по Казахстану прогнозируют туман и усиление ветра.
Вместе с тем ожидается постепенное понижение температуры воздуха ночью:
- на западе до −8…-13°C;
- на севере, в центре до −13…-21°C;
- на востоке до −15…-30°C.