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«19 тысяч пользователей одновременно захотели купить “места” в лагеря». Центр оздоровления назвал самые популярные детские лагеря Беларуси

Центр оздоровления назвал самые популярные детские лагеря Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Директор Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения Геннадий Болбатовский в комментарии проекту 24health.by назвал несколько белорусских детских оздоровительных лагерей, которые пользуются ажиотажным спросом.

Это лагерь «Зубренок» на Нарочи.

«И в этом году в лагерь путевки были распроданы буквально за одни сутки», — отметил Геннадий Болбатовский.

Кроме того, специалист назвал еще два востребованных детских оздоровительных лагеря, которые принадлежат ОАО «Горизонт». Это «Горизонт» и «Волна».

«22 января было открыто онлайн-бронирование. И так случилось, что порядка 19 тысяч пользователей одновременно захотели сразу же купить “места” в лагеря, поэтому были некоторые сбои в работе сайта», — отметил Геннадий Болбатовский.

Но специалист подчеркнул, что популярностью пользуются вторая и третья смены, а вот путевки на первую, четвертую, пятую смены есть в реализации, в том числе и в этих популярных лагерях.

На сайте лагерей «Горизонт» и «Волна» есть информация, что с 3 февраля заявки на летний сезон от юридических лиц не принимаются в связи с отсутствием свободных мест.

К тому же мы писали, что Белстат озвучил, как изменились вкусовые предпочтения белорусов за год: «Покупали больше морепродуктов, но меньше икры, рыбы, говядины» (здесь подробнее).