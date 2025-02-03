«19 тысяч пользователей одновременно захотели купить “места” в лагеря». Центр оздоровления назвал самые популярные детские лагеря Беларуси

Директор Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения Геннадий Болбатовский в комментарии проекту 24health.by назвал несколько белорусских детских оздоровительных лагерей, которые пользуются ажиотажным спросом.
Это лагерь «Зубренок» на Нарочи.
«И в этом году в лагерь путевки были распроданы буквально за одни сутки», — отметил Геннадий Болбатовский.
Кроме того, специалист назвал еще два востребованных детских оздоровительных лагеря, которые принадлежат ОАО «Горизонт». Это «Горизонт» и «Волна».
«22 января было открыто онлайн-бронирование. И так случилось, что порядка 19 тысяч пользователей одновременно захотели сразу же купить “места” в лагеря, поэтому были некоторые сбои в работе сайта», — отметил Геннадий Болбатовский.
Но специалист подчеркнул, что популярностью пользуются вторая и третья смены, а вот путевки на первую, четвертую, пятую смены есть в реализации, в том числе и в этих популярных лагерях.
На сайте лагерей «Горизонт» и «Волна» есть информация, что с 3 февраля заявки на летний сезон от юридических лиц не принимаются в связи с отсутствием свободных мест.
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