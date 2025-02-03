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В Омске сошедший с рельсов трамвай на полтора часа остановил движение

Инцидент произошёл на трамвайном повороте с Лермонтова на Богдана Хмельницкого.

Источник: Om1 Омск

Первая рабочая неделя февраля началась в Омске с трамвайной аварии. Вагон, идущий по маршруту номер 8, сошёл с рельсов близ перекрёстка Лермонтова / Богдана Хмельницкого. Информация о ДТП появилась в паблике «Омск.Live».

Судя по видео, которое приложено к посту, на стрелке тележки трамвая по какой-то причине разъехались по разным направлениям, в результате чего вагон развернуло поперёк движения.

Пресс-служба мэрии сообщила, что проблема уже устранена.

«Сегодня в период с 8−50 до 10−20 было временно ограничено трамвайное движение в районе пересечения улиц Лермонтова и 9 Линия. Приносим свои извинения за доставленные неудобства. В настоящее время трамвайное движение возобновлено в полном объёме», — говорится в её ответе.