В Омске сошедший с рельсов трамвай на полтора часа остановил движение

«Сегодня в период с 8−50 до 10−20 было временно ограничено трамвайное движение в районе пересечения улиц Лермонтова и 9 Линия. Приносим свои извинения за доставленные неудобства. В настоящее время трамвайное движение возобновлено в полном объёме», — говорится в её ответе.