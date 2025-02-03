Ричмонд
+13°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Новосибирске появится больше дневных туберкулезных стационаров

Областная больница расширяет сеть стационаров.

Источник: Минздрав Новосибирской области

В Новосибирске появится больше дневных туберкулезных стационаров. Областная туберкулёзная больница расширяет их сеть.

Сейчас функционирует два дневных стационара: взрослый на базе Туберкулёзной больницы № 2 и детский — в помещении Детского санатория для лечения туберкулёза всех форм. Лечение в дневных стационарах больных туберкулёзом проходит эффективно, безопасно и удобно для пациентов, поэтому эту форму продолжат внедрять, сообщает министерство здравоохранения Новосибирской области.

Эффективность терапии в дневном стационаре выше на 20,7%, чем в круглосуточном, а также при лечении в дневном отделении существенно сокращаются расходы.

здоровье