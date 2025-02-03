В Новосибирске появится больше дневных туберкулезных стационаров

Сейчас функционирует два дневных стационара: взрослый на базе Туберкулёзной больницы № 2 и детский — в помещении Детского санатория для лечения туберкулёза всех форм. Лечение в дневных стационарах больных туберкулёзом проходит эффективно, безопасно и удобно для пациентов, поэтому эту форму продолжат внедрять, сообщает министерство здравоохранения Новосибирской области.