Власти Владивостока обещают достроить детсад на Кипарисовой до конца года

По проекту здание будет двухэтажным и рассчитанным на 120 детей. В саду откроют шесть групп для малышей разного возраста. В каждой группе обустроят игровые комнаты, раздевалки, буфеты и туалетные помещения. Также в здании предусмотрены медицинский и пищевой блоки, спортивный и музыкальный залы, которые помогут детям развиваться и получать необходимые знания в комфортной обстановке.