Власти Владивостока обещают достроить детсад на Кипарисовой до конца года

Во Владивостоке заключили контракт на завершение строительства детского сада на улице Кипарисовой. Как сообщила пресс-служба администрации города, соглашение подписали в понедельник, 3 февраля.
В работах участвуют Дирекция капитального строительства объектов Владивостокского городского округа и компания «Строительное управление 117». Этот шаг направлен на ускорение реализации проекта и создание комфортных условий для будущих воспитанников.
По проекту здание будет двухэтажным и рассчитанным на 120 детей. В саду откроют шесть групп для малышей разного возраста. В каждой группе обустроят игровые комнаты, раздевалки, буфеты и туалетные помещения. Также в здании предусмотрены медицинский и пищевой блоки, спортивный и музыкальный залы, которые помогут детям развиваться и получать необходимые знания в комфортной обстановке.
Подрядчик должен завершить строительство и ввести детский сад в эксплуатацию до конца 2025 года. Работы будут вестись по графику, чтобы соблюсти установленные сроки и обеспечить детям и их родителям качественное дошкольное учреждение.