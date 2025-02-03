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Власти Владивостока обещают достроить детсад на Кипарисовой до конца года

Контроль над стройкой будет осуществлять Дирекция капитального строительства объектов Владивостокского городского округа.

Источник: Мэрия Владивостока

Во Владивостоке заключили контракт на завершение строительства детского сада на улице Кипарисовой. Как сообщила пресс-служба администрации города, соглашение подписали в понедельник, 3 февраля.

В работах участвуют Дирекция капитального строительства объектов Владивостокского городского округа и компания «Строительное управление 117». Этот шаг направлен на ускорение реализации проекта и создание комфортных условий для будущих воспитанников.

По проекту здание будет двухэтажным и рассчитанным на 120 детей. В саду откроют шесть групп для малышей разного возраста. В каждой группе обустроят игровые комнаты, раздевалки, буфеты и туалетные помещения. Также в здании предусмотрены медицинский и пищевой блоки, спортивный и музыкальный залы, которые помогут детям развиваться и получать необходимые знания в комфортной обстановке.

Подрядчик должен завершить строительство и ввести детский сад в эксплуатацию до конца 2025 года. Работы будут вестись по графику, чтобы соблюсти установленные сроки и обеспечить детям и их родителям качественное дошкольное учреждение.

строительство