Материнский капитал в Новосибирской области увеличился на 60 тысяч рублей

С февраля 2025 года увеличился размер материнского капитала. Теперь семьи с первым ребенком, рожденным после 1 января 2020 года, могут получить 690 266 рублей. Если второй ребенок появился на свет позже этой даты, сумма выплаты составит 912 162 рубля. Об этом сообщает Социальный фонд России по области.