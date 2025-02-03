Материнский капитал в Новосибирской области увеличился на 60 тысяч рублей

С февраля 2025 года увеличился размер материнского капитала. Теперь семьи с первым ребенком, рожденным после 1 января 2020 года, могут получить 690 266 рублей. Если второй ребенок появился на свет позже этой даты, сумма выплаты составит 912 162 рубля. Об этом сообщает Социальный фонд России по области.
В отделении Социального фонда России по Новосибирской области отметили, что новосибирцы активно используют материнский капитал. В 2024 году 27 тысяч семей региона направили средства на различные нужды.
— Большая часть новосибирских семей активно используют материнский капитал, не дожидаясь, когда ребенку исполнится 3 года. Свыше 250 тысяч семей региона уже распорядились средствами капитала полностью или частично. По итогам 2024 года 27 тысяч семей региона воспользовались средствами капитала по различным направлениям, — сообщил управляющий Отделением СФР по Новосибирской области Александр Терепа.
В фонде напомнили, что материнский капитал ежегодно индексируется 1 февраля. Все сертификаты оформляются автоматически и поступают в личные кабинеты родителей.