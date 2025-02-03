Прокуратура Новосибирска проверит сугробы, с которых катаются дети

Ранее телеграм-канал «АСТ-54 Black» опубликовал видео — на кадрах мужчина и ребёнок прошлись по району и нашли не меньше 10 высоких куч снега. Скатившись, они словно придали сугробу статус «горки» и попросили службы ликвидировать их.