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Прокуратура Новосибирска проверит сугробы, с которых катаются дети

Конкретно речь об улице Авиастроителей и улице Шекспира.

Источник: Прокуратура Новосибирской области

Прокуратура Дзержинского района Новосибирска проверит информацию о несвоевременном вывозе снега. Из сугробов дети делают опасные горки. Об этом рассказали в пресс-службе надзорного ведомства.

Ранее телеграм-канал «АСТ-54 Black» опубликовал видео — на кадрах мужчина и ребёнок прошлись по району и нашли не меньше 10 высоких куч снега. Скатившись, они словно придали сугробу статус «горки» и попросили службы ликвидировать их.

Видео заинтересовались в прокуратуре.

«По результатам проверок МКУ “Дзержинка”, а также ООО “УК “Дзержинец” внесены представления об устранении нарушений”, — говорится в сообщении прокуратуры.

Прокуратура