Прокуратура Новосибирска проверит сугробы, с которых катаются дети

Прокуратура Дзержинского района Новосибирска проверит информацию о несвоевременном вывозе снега. Из сугробов дети делают опасные горки. Об этом рассказали в пресс-службе надзорного ведомства.
Ранее телеграм-канал «АСТ-54 Black» опубликовал видео — на кадрах мужчина и ребёнок прошлись по району и нашли не меньше 10 высоких куч снега. Скатившись, они словно придали сугробу статус «горки» и попросили службы ликвидировать их.
Видео заинтересовались в прокуратуре.
«По результатам проверок МКУ “Дзержинка”, а также ООО “УК “Дзержинец” внесены представления об устранении нарушений”, — говорится в сообщении прокуратуры.