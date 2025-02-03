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В Октябрьском районе Новосибирска введут ограничения для грузовиков

В связи с этим водителей попросили быть внимательнее.

В Октябрьском районе Новосибирска введут ограничения стоянки и остановки грузового транспорта. Об этом информирует пресс-центр мэрии города.

Так, с 10 февраля ограничат стоянки и остановки на участке улице Сталя Шмакова от улицы Выборной до дома № 141/3 на улице Выборной. Такие меры нужны для эффективной уборки улично-дорожной сети города и обеспечения безопасности дорожного движения.

В связи с этим водителей попросили быть внимательнее, руководствоваться знаками, информационными щитами и соблюдать правила дорожного движения.

Екатерина Павлюх