В Октябрьском районе Новосибирска введут ограничения для грузовиков

Так, с 10 февраля ограничат стоянки и остановки на участке улице Сталя Шмакова от улицы Выборной до дома № 141/3 на улице Выборной. Такие меры нужны для эффективной уборки улично-дорожной сети города и обеспечения безопасности дорожного движения.