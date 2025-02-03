Специалисты ожидают нашествие саранчи летом-2025 в Башкирии

Летом 2025 года в Башкирии ожидается нашествие саранчи. Таков прогноз Россельхозцентра при Минсельхозе России.
По прогнозам специалистов, теплая зима может привести к нашествию вредителей в 21 регионе. Вполне вероятно, что саранча появится в соседних регионах — Саратовской, Самарской, Оренбургской, Ульяновской, Челябинской областях. Также вредитель может распространиться в Калмыкии, Татарстане, Чувашии и Башкирии.
В Россельхознадзоре отметили, что в 2025 году аграриям предстоит обработать площади на 100 тыс. га больше, чем в 2024-ом. В ряде регионов уже начали проводить учения по борьбе с распространением саранчовых.