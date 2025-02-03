В Менделеевске перенесли дату проведения «Гонки героев»

«Такое решение было принято для того, чтобы дата не была перегружена событиями и все желающие смогли к нам приехать. Таким образом, 9 августа 2025 года Менделеевск примет состязание федерального масштаба — Кубок России по гонкам с препятствиями, а также традиционную “Гонку героев”», — пояснила докладчица.