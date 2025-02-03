«Ни на один вопрос не ответил»: на суд над Сергеем Натаровым впервые пришел потерпевший

«Потерпевший не ответил ни на один вопрос по существу дела. Почему именно такая сумма иска (размер ущерба), потерпевший Мальков объяснить не смог. Какие действия привели к наступлению ущерба, он затруднился ответить. Какие действия совершил Сергей Васильевич, он также не знает. Когда совершены действия, повлекшие наступление ущерба, профессиональному арбитражному управляющему не известно. Никакие договоры поставок и оказания услуг он не оспаривает. Единственное, что сообщил суду Мальков, это то, что он изучил лишь около 5−6 томов дела из 300, а подать гражданский иск и сумму ему указали следователи. При этом первоначально Мальков заявлял, что с документами о поставках не знакомился вовсе», — рассказал адвокат Александр Хропот.