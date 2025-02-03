«Ни на один вопрос не ответил»: на суд над Сергеем Натаровым впервые пришел потерпевший

Как рассказал адвокат Александр Хропот, допросить удалось конкурсного управляющего компании ООО «Энергопром» из Игарки Олега Малькова. Он считается потерпевшим по делу и поддержал гражданский иск к Сергею Натарову, его сыну Антону и другим лицам (всего 11 подсудимых) на сумму более 60 млн рублей. При этом во время допроса он не смог объяснить, в чем же именно выражался ущерб.
«Потерпевший не ответил ни на один вопрос по существу дела. Почему именно такая сумма иска (размер ущерба), потерпевший Мальков объяснить не смог. Какие действия привели к наступлению ущерба, он затруднился ответить. Какие действия совершил Сергей Васильевич, он также не знает. Когда совершены действия, повлекшие наступление ущерба, профессиональному арбитражному управляющему не известно. Никакие договоры поставок и оказания услуг он не оспаривает. Единственное, что сообщил суду Мальков, это то, что он изучил лишь около 5−6 томов дела из 300, а подать гражданский иск и сумму ему указали следователи. При этом первоначально Мальков заявлял, что с документами о поставках не знакомился вовсе», — рассказал адвокат Александр Хропот.
Защита планирует обратиться в Арбитражный суд края с просьбой провести проверку в отношении конкурсного управляющего.
Напомним, среди вменяемых Сергею Натарову нарушений закона фигурирует «незаконная торговая надбавка» и «искусственно завышенная цена» на поставляемые товары. В деле фигурировали данные о надбавке в 10−35%, хотя другие предприниматели, вызванные в суд свидетелями, говорили, что сами применяют надбавку до 100%. Эксперт, который рассчитывал сумму ущерба, не смог объяснить, какой формулой для этого пользовался, а глава Туруханского района Красноярского края Олег Шереметьев заявил, что Сергей Натаров вообще не имеет никакого отношения к поставкам товаров в Игарку.