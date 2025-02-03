ГПК: литовские контрольные службы оформили за выходные дни 30% фур от нормы

Самый загруженный маршрут в Евросоюз проходит через литовский пункт пропуска «Мядининкай» (сопредельный «Каменный Лог»). Перед данным погранпереходом въезда на территорию ЕС ожидают более 260 большегрузов, его контрольные службы с пятницы пропустили только 14% транспорта от нормы.