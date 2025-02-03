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ГПК: литовские контрольные службы оформили за выходные дни 30% фур от нормы

3 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Литовские контрольные службы оформили за выходные дни всего 30% фур от нормы. Об этом БЕЛТА сообщили в Госпогранкомитете.

Источник: БЕЛТА

Самый загруженный маршрут в Евросоюз проходит через литовский пункт пропуска «Мядининкай» (сопредельный «Каменный Лог»). Перед данным погранпереходом въезда на территорию ЕС ожидают более 260 большегрузов, его контрольные службы с пятницы пропустили только 14% транспорта от нормы.

За выходные дни через пункт пропуска «Шальчининкай» (сопредельный «Бенякони») в Литву проследовало 45% фур от нормы.

Около 30 легковых автомобилей ожидают въезда в ЕС перед польским «Тересполем» (сопредельный «Брест»). Его контрольные службы с пятницы приняли на свою территорию только 37% транспорта.