ГПК: литовские контрольные службы оформили за выходные дни 30% фур от нормы

Самый загруженный маршрут в Евросоюз проходит через литовский пункт пропуска «Мядининкай» (сопредельный «Каменный Лог»). Перед данным погранпереходом въезда на территорию ЕС ожидают более 260 большегрузов, его контрольные службы с пятницы пропустили только 14% транспорта от нормы.
За выходные дни через пункт пропуска «Шальчининкай» (сопредельный «Бенякони») в Литву проследовало 45% фур от нормы.
Около 30 легковых автомобилей ожидают въезда в ЕС перед польским «Тересполем» (сопредельный «Брест»). Его контрольные службы с пятницы приняли на свою территорию только 37% транспорта.