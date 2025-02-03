В трех районах Челябинска из-за нештатных ситуаций частично ограничено водоснабжение

Сотрудники МУП «ПОВВ» приступили к устранению нештатной ситуации в частном секторе Ленинского района. Отключение воды затронуло улицы 3, 4 и 5 Бирская.
Временно ограничено водоснабжение в Курчатовском районе. Без воды дома 17, 17-А, 19, 19-А, 21 и 23 по улице Ворошилова, детский сад на Комсомольском проспекте, 68.
Начался ремонт на водоводе диаметров 100 мм в Советском районе. Ограничение ресурса коснулось жителей частного сектора: улицы Центральная, Западная, Пролетарская, Советская, Совхозная, Рабоче-Колхозная, Ключевая и Трактовая.