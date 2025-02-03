Сын известного бизнесмена выкупил аэропорт в Белой Калитве

Сын известного бизнесмена из Ростовской области купил аэропорт в Белой Калитве, сообщает издание «Город N».
Ранее площадку использовали для выполнения сельскохозяйственных задач. Сейчас авиационные работы по заказу сельхозпредприятий могут быть выгодными, но на них требуется разрешение военных.
Кроме этого, сделка может быть шагом к организации внутирегиональных рейсов, если у собственника будет возможность договориться с областью о субсидиях.
Известно, что белокалитвинский аэропорт ранее принадлежал владелице крестьянско-фермерского хозяйства. Новый собственник объекта не стал комментировать свое приобретение, отмечают журналисты.
Добавим, в 2013 году власти Ростовской области утвердили концепцию развития малой авиации, предусматривающую восстановление аэропортов в Волгодонске, Белой Калитве, Сальске, станице Вешенской и в селе Ремонтном в рамках государственно-частного партнерства. Земли аэродромов отметили в схеме регионального планирования, но инвесторы пока не найдены.
Согласно указанной схеме, аэропорт в Белой Калитве должен будет иметь пропускную способность до 5 тысяч пассажиров в год и 7 тонн грузов.