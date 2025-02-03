Лукашенко обратился к артистке Тамаре Мироновой, сказав про неповторимый талант

Президент Беларуси Александр Лукашенко 3 февраля 2025 года обратился к народной артистке Тамаре Мироновой, поздравил ее с днем рождения и сказал про неповторимый талант. Об этом информирует пресс-служба президента.
Глава государства в поздравлении обратил внимание на то, что вся жизнь артистки неразрывно связана с белорусской культурой. Он подчеркнул, что Тамара Миронова самобытным, неповторимым талантом, а также неустанной творческой деятельностью вносит весомый вклад в развитие белорусского искусства.
Александр Лукашенко подчеркнул, что глубокого уважения, а также признания заслуживает многолетнее служение артистки легендарной сцене Национального академического театра имени Янки Купалы. Президент Беларуси отметил, что надеется на то, что Миронова и далее так же вдохновленно будет работать в пользу родной Беларуси.
В интервью «Комсомолке» народная артистка признавалась, что роли ее воспитывали:
— В кино и театре порой играешь те черты характера, которые в себе не ожидаешь обнаружить. Мало того — со временем хочешь ими руководствоваться, — отмечала Миронова.
Артистка добавляла, что именно благодаря кино смогла подметить, что сегодня люди не готовы к тому, чтобы любить других сами — «всем надо, чтобы бесконечно любили их, ч тоже не была исключением, но что-то изменила в себе, приняла к сведению».
На вопрос о том, задевает ли артистку то, что ее часто называют королевой эпизода, Миронова ответила так:
— Нет. Я знаю актрис, которые всю жизнь играли маленькие роли в театре и были совершенно счастливы. Очень уважаю этих людей. Да и королева ведь — значит, уровень держу (смеется).
Однако в жизни народной артистки была королевская роль. В спектакле «Ладдзя Роспачы» по Короткевичу Миронова сыграла Бону Сфорцу. На вопрос о том, в каком из образов ей комфортнее (в короне или в медхалате), она подчеркивала:
— Будем реалистами: мы воспитаны так, что королев и не видели никогда. Так что в халатике получше будет (смеется).
Тамара Миронова, говоря про роль Боны Сфорцы, добавляла, что сомневалась в сходстве именно по сути со своим персонажем.
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