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Машину с тонной мяса без документов задержали под Оршей

МИНСК, 3 фев — Sputnik. Иномарка, которая перевозила более тонны мяса в вакуумной упаковке, задержана на автодороге Брест-Минск-Граница Российской Федерации, об этом сообщили в пресс-службе УВД Витебского облисполкома.

Источник: МВД Беларуси

Отмечается, что сотрудники Госавтоинспекции Оршанского РУВД остановили машину для проверки. За рулем был 29-летний житель соседнего государства, который выполнял заказ по доставке.

Груз, который находился в машине, был без маркировочных знаков и сопроводительных документов. Это вызвало подозрение у правоохранителей.

По данным ведомства, мужчина получил координаты места погрузки (оно находилось неподалеку от столицы) по телефону. Свинину он должен был доставить заказчику в один из городов соседнего государства.

Стоимость перевозимого груза оценивается более чем в 16 тысяч рублей. Свинина была изъята.

За нарушение ветеринарно-санитарных норм и правил транспортировки мясной продукции водитель привлечен к административной ответственности.

рассказали в ведомстве