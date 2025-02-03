Машину с тонной мяса без документов задержали под Оршей

Отмечается, что сотрудники Госавтоинспекции Оршанского РУВД остановили машину для проверки. За рулем был 29-летний житель соседнего государства, который выполнял заказ по доставке.
Груз, который находился в машине, был без маркировочных знаков и сопроводительных документов. Это вызвало подозрение у правоохранителей.
По данным ведомства, мужчина получил координаты места погрузки (оно находилось неподалеку от столицы) по телефону. Свинину он должен был доставить заказчику в один из городов соседнего государства.
Стоимость перевозимого груза оценивается более чем в 16 тысяч рублей. Свинина была изъята.
За нарушение ветеринарно-санитарных норм и правил транспортировки мясной продукции водитель привлечен к административной ответственности.