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В Ачинске введут режим «черного неба»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Неблагоприятные метеорологические условия в городе продержатся чуть больше суток.

Источник: НИА Красноярск

С 17:00 сегодняшнего дня и до 19:00 4 февраля в Ачинске Среднесибирским УГМС введет режим НМУ, сообщают в Роспотребнадзоре по краю.

Напомним, неблагоприятные метеоусловия держатся и в Красноярске.

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