В Ачинске введут режим «черного неба»

С 17:00 сегодняшнего дня и до 19:00 4 февраля в Ачинске Среднесибирским УГМС введет режим НМУ, сообщают в Роспотребнадзоре по краю.
Напомним, неблагоприятные метеоусловия держатся и в Красноярске.
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Неблагоприятные метеорологические условия в городе продержатся чуть больше суток.
С 17:00 сегодняшнего дня и до 19:00 4 февраля в Ачинске Среднесибирским УГМС введет режим НМУ, сообщают в Роспотребнадзоре по краю.
Напомним, неблагоприятные метеоусловия держатся и в Красноярске.