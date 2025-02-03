Ричмонд
+13°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Белорусская теннисистка Саснович поднялась сразу на 21 место в мировом рейтинге

Александра Саснович поднялась на 128-е место в теннисном рейтинге.

Источник: Комсомольская правда

30-летняя белорусская теннисистка Александра Саснович поднялась на 21 место в рейтинге WTA и заняла 128-ю строчку после выступления на турнире в Линце.

Александра Саснович на турнире WTA-500 в австрийском Линце выиграла два квалификационных матча, а затем в первом круге победила 139-ю ракетку россиянку Анастасию Захарову (6:3, 7:6).

Но во втором круге Саснович завершила выступления, проиграв будущей победительнице турнира 30-й ракетке мира россиянке Екатерине Александровой (3:6, 2:6).

За турнир белоруска заработала 85 очков и 13 651 долларов призовыми.

В обновленном рейтинге WTA Саснович поднялась на 21 строчку и сейчас занимает 128-е место.

Возглавляет рейтинг Арина Соболенко, а еще одна белоруска — Виктория Азаренко — опустилась на ступеньку ниже и сейчас занимает 30-е место.

Ранее мы писали, что Арина Соболенко сделала неожиданное признание: «Большую часть времени я проигрываю, веду себя как стерва».