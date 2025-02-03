Белорусская теннисистка Саснович поднялась сразу на 21 место в мировом рейтинге

30-летняя белорусская теннисистка Александра Саснович поднялась на 21 место в рейтинге WTA и заняла 128-ю строчку после выступления на турнире в Линце.
Александра Саснович на турнире WTA-500 в австрийском Линце выиграла два квалификационных матча, а затем в первом круге победила 139-ю ракетку россиянку Анастасию Захарову (6:3, 7:6).
Но во втором круге Саснович завершила выступления, проиграв будущей победительнице турнира 30-й ракетке мира россиянке Екатерине Александровой (3:6, 2:6).
За турнир белоруска заработала 85 очков и 13 651 долларов призовыми.
В обновленном рейтинге WTA Саснович поднялась на 21 строчку и сейчас занимает 128-е место.
Возглавляет рейтинг Арина Соболенко, а еще одна белоруска — Виктория Азаренко — опустилась на ступеньку ниже и сейчас занимает 30-е место.
Ранее мы писали, что Арина Соболенко сделала неожиданное признание: «Большую часть времени я проигрываю, веду себя как стерва».