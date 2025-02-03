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СК начал доследственную проверку после пожара в частном доме в Старосолдатском

В результате пожара погибла хозяйка дома.

Источник: Комсомольская правда

Омские следователи начали доследственную проверку по факту гибели 49-летней женщины при пожаре в Тюкалинском районе. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Омской области.

Пожар произошел в частном доме в селе Старосолдатское около 05:30 2 февраля. Предварительная причина — неисправность печного отопления. В результате произошедшего хозяйка дома скончалась от острого отравления продуктами горения.

Ранее «КП Омск» сообщала, что при пожаре в пятиэтажном жилом доме в Крутой Горке погиб инвалид I группы.