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Коммунальная авария произошла в Ленинском округе Иркутска

Прокуратура проводит проверку по факту случившегося.

Источник: Прокуратура Иркутской области

В Ленинском округе Иркутска прорвало трубу с холодным водоснабжением. В связи с этим вода попала в лотки сетей горячего водоснабжения, что привело к испарениям в районе одного из домов в переулке Западном. По факту случившегося прокуратура начала проверку, пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу прокуратуры региона.

На место выезжал работник прокуратуры района, совместно с представителями органа местного самоуправления проведен обход собственников, осмотр общего имущества многоквартирного дома. В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка исполнению жилищного и жилищно-коммунального законодательства.
При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Надзорные мероприятия продолжаются, запланирован дополнительный выезд с привлечением специалистов. Ситуация находится на контроле прокуратуры района.

Напомним, на прошлой неделе произошел прорыв трубы на бульваре Рябикова.

ЖКХ