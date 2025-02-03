Коммунальная авария произошла в Ленинском округе Иркутска

В Ленинском округе Иркутска прорвало трубу с холодным водоснабжением. В связи с этим вода попала в лотки сетей горячего водоснабжения, что привело к испарениям в районе одного из домов в переулке Западном. По факту случившегося прокуратура начала проверку, пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу прокуратуры региона.