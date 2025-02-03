В Перми спортивному колледжу планируют присвоить имя Сергея Белова

Краевое Законодательное собрание рассмотрит проект о присвоении имени Сергея Белова колледжу олимпийского резерва Пермского края. Проект постановления поступил от главы региона Дмитрия Махонина.
С инициативой о присвоении колледжу имени прославленного спортсмена и баскетбольного тренера выступил коллектив образовательного учреждения. По его инициативе Сергея Белова в 2009 году в колледже открыли «Академию баскетбола».
В рамках проекта основали профессиональный баскетбольный клуб «Парма». Выпускники академии продолжают спортивную карьеру в профессиональных клубах, ведут тренерскую деятельность в Пермском крае и России.
Проект постановления краевой парламент рассмотрит на пленарном заседании в марте.
В июне прошлого года на Аллее Доблести и Славы Перми установили памятный знак Сергею Белову. Прославленный тренер сделал Прикамье главным баскетбольным центром России.