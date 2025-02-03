Правительство анонсировало новые изменения в Трудовом кодексе Беларуси

Вместе с тем в числе кодексов, в которые планируют внести изменения, называются Налоговый, Экологический, кодекс об аквакультуре, а также проекты Кодекса о здравоохранении. Изменения затронут и ряд законов, среди которых о питьевом водоснабжении, о перевозке опасных грузов, о товарных биржах, об охране труда и ряду других.