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Правительство анонсировало новые изменения в Трудовом кодексе Беларуси

Совмин сказал про новые изменения в Трудовом кодексе Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Правительство анонсировало новые изменения в Трудовом кодексе Беларуси. Это следует из постановления Совета министров № 54 от 29 января 2025 года, в котором был утвержден план подготовки проектов законодательных актов республиканскими органами государственного управления в 2025 году. Документ размещен на Национальном правовом портале.

Согласно постановлению белорусского правительства, изменения намерены внести в Трудовой кодекс, Водный кодекс, об изменении кодексов по вопросам административной ответственности, Кодекс о недрах. Также в документе указаны законопроекты «О республиканском бюджете на 2026 год», «О бюджете государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения Республики Беларусь на 2026 год».

Вместе с тем в числе кодексов, в которые планируют внести изменения, называются Налоговый, Экологический, кодекс об аквакультуре, а также проекты Кодекса о здравоохранении. Изменения затронут и ряд законов, среди которых о питьевом водоснабжении, о перевозке опасных грузов, о товарных биржах, об охране труда и ряду других.

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