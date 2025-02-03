Красноярск в IT-эпидемии: спрос на обучение взлетел на 950%

Это говорит о том, что навыки в IT становятся все более востребованными на рынке труда.
На платформе можно найти множество предложений от специалистов, которые обучают всему — от программирования до веб-дизайна. Учитывая стремительное развитие технологий, красноярцы стремятся улучшить свои умения и соответствовать новым требованиям. Число индивидуальных тренеров в области IT-обучения за год увеличилось на 100%.
Почему такой рост? Доступность обучения, стабильный спрос со стороны работодателей и привлекательные условия работы в сфере IT делают эту область особенно интересной для жителей города.
Драйвером изменений стала цифровизация бизнеса. Спрос на IT-услуги вырос на 762% за год, что связано с изменениями в экономике и потребностями компаний в цифровых решениях.
Среди самых популярных запросов красноярцев в 2024 году — разработка программного обеспечения под ключ и проекты на Java. Местные компании активно автоматизируют свои процессы и ищут способы улучшить взаимодействие с клиентами.
Предложения по разработке ПО под ключ увеличились на 367%, а услуги по созданию программ на языке Java выросли на 500%. Это говорит о том, что малый и средний бизнес активно выходит в e-commerce и нуждается в качественных цифровых решениях.