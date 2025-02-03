Аномально теплая зима может спровоцировать нашествие саранчи в Иркутской области

В документе упоминаются такие области, как Астраханская, Волгоградская, Оренбургская, Самарская, Саратовская, Ульяновская, Челябинская, Иркутская и Новосибирская. Кроме того, под угрозой также находятся республики Калмыкия, Дагестан, Ингушетия, Чечня, Башкирия, Татарстан, Чувашия, Хакасия и Якутия, а также Краснодарский, Ставропольский и Алтайский края. Если сравнить с 2024 годом, в этом году количество таких регионов увеличилось до 21.