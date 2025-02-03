Аномально теплая зима может спровоцировать нашествие саранчи в Иркутской области

Аномально теплая зима может стать серьезной проблемой для нового урожая в России, так как одной из основных угроз станет нашествие саранчи. В целях борьбы с этим вредителем будут сформированы специальные отряды, пишет ИА IrkutskMedia.
Как сообщают «Известия» (18+), такой прогноз содержится в отчете федерального Россельхозцентра при Министерстве сельского хозяйства, который был представлен на одном из последних совещаний в министерстве.
В документе упоминаются такие области, как Астраханская, Волгоградская, Оренбургская, Самарская, Саратовская, Ульяновская, Челябинская, Иркутская и Новосибирская. Кроме того, под угрозой также находятся республики Калмыкия, Дагестан, Ингушетия, Чечня, Башкирия, Татарстан, Чувашия, Хакасия и Якутия, а также Краснодарский, Ставропольский и Алтайский края. Если сравнить с 2024 годом, в этом году количество таких регионов увеличилось до 21.
Аграриям предстоит обработать на 100 тысяч га больше земли, чем в прошлом году, что особенно актуально для тех областей, которые граничат с Казахстаном.