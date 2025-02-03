В ПФО создается новый проект для работающей молодежи

Прикамье стало площадкой для нового окружного проекта не случайно, а в первую очередь благодаря тому, что в этом году Пермь получила статус Молодежной столицы России. Таким образом, в 2025 году в Пермском крае пройдет три крупных мероприятия. Кроме проекта для работающей молодежи, это баскетбольные соревнования и интеллектуальная олимпиада для школьников.
«Мы уже начали готовиться к проведению всех этих мероприятий, которые пройдут в рамках статуса “Молодежная столица России”, — отметил глава Прикамья Дмитрий Махонин. — Залогом нашей победы стала дружная деятельность всех регионов Приволжского федерального округа».
Финал мероприятий проекта для рабочей молодежи ПФО пройдет в Перми, это даст возможность системно увеличить эффективность работы с молодежью во всех регионах края. Сам проект называется «Молот», при этом в него вложен смысл военной поры, когда город Пермь носил название Молотов. И сейчас Прикамье продолжает оставаться одним из промышленных центров Российской Федерации.
Предусмотрено два этапа — региональные отборочные туры и финал. Конкурсная программа охватит спортивные, интеллектуальные, военно-прикладные, профессиональные и семейные испытания, а его участниками станут молодые специалисты предприятий реального сектора экономики.