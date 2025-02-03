В ПФО создается новый проект для работающей молодежи

Прикамье стало площадкой для нового окружного проекта не случайно, а в первую очередь благодаря тому, что в этом году Пермь получила статус Молодежной столицы России. Таким образом, в 2025 году в Пермском крае пройдет три крупных мероприятия. Кроме проекта для работающей молодежи, это баскетбольные соревнования и интеллектуальная олимпиада для школьников.