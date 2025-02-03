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Часовню Казанского университета признали памятником культуры

Часовню Казанского университета признали памятником культуры регионального значения.

Источник: Комсомольская правда

Положительный результат экспертизы опубликован на сайте Комитета Татарстана по охране объектов культурного наследия.

Двухэтажное здание с подвалом расположено на улице Кремлевской. Объект сохранил оригинальные кирпичные стены, сводчатые перекрытия и архитектурные элементы в стиле классицизма. Часовню-прозекторскую построили в 1840 году для медицинского факультета Казанского университета. Проект принадлежит архитектору Михаилу Коринфскому. В 1860—1870-х годах часовня использовалась для вскрытий, а в 1890-х служила моргом при университетской клинике.

Напомним, в Казани археологи одобрили реконструкцию Чеховского рынка. На территории разрешили проводить строительные работы.