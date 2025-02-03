Часовню Казанского университета признали памятником культуры

Двухэтажное здание с подвалом расположено на улице Кремлевской. Объект сохранил оригинальные кирпичные стены, сводчатые перекрытия и архитектурные элементы в стиле классицизма. Часовню-прозекторскую построили в 1840 году для медицинского факультета Казанского университета. Проект принадлежит архитектору Михаилу Коринфскому. В 1860—1870-х годах часовня использовалась для вскрытий, а в 1890-х служила моргом при университетской клинике.