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Детские пособия за январь перечислят омичам в начале февраля

Выплаты поступят на банковские счета омичей в течение суток.

Источник: Комсомольская правда

Омичам перечислят детские пособия за январь 3 и 5 февраля. Размер выплат был увеличен вместе с прожиточным минимумом, сообщили в отделении СФР по Омской области.

Зачисление выплат в банках пройдет в течение суток. Если денежные средства не поступили на счет утром, стоит дождаться их перечисления до конца дня. Доставка пособий через почту будет осуществляться в соответствии с графиком работы почтовых отделений.

График перечисления выплат в феврале.

3 февраля:

• единое пособие на детей до 17 лет и беременным женщинам;

• пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет работающим и неработающим родителям;

• выплату на первого ребенка до 3 лет;

• пособие на ребенка военнослужащего по призыву/мобилизованного.

5 февраля:

• ежемесячную выплату из материнского капитала.

Ранее «КП Омск» сообщала, что сливочное масло в Омской области подорожало в среднем на 45% за год. Цены на другие молочные продукты увеличились на 20%.