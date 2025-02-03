Детские пособия за январь перечислят омичам в начале февраля

Омичам перечислят детские пособия за январь 3 и 5 февраля. Размер выплат был увеличен вместе с прожиточным минимумом, сообщили в отделении СФР по Омской области.
Зачисление выплат в банках пройдет в течение суток. Если денежные средства не поступили на счет утром, стоит дождаться их перечисления до конца дня. Доставка пособий через почту будет осуществляться в соответствии с графиком работы почтовых отделений.
График перечисления выплат в феврале.
3 февраля:
• единое пособие на детей до 17 лет и беременным женщинам;
• пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет работающим и неработающим родителям;
• выплату на первого ребенка до 3 лет;
• пособие на ребенка военнослужащего по призыву/мобилизованного.
5 февраля:
• ежемесячную выплату из материнского капитала.
Ранее «КП Омск» сообщала, что сливочное масло в Омской области подорожало в среднем на 45% за год. Цены на другие молочные продукты увеличились на 20%.