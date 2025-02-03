Низкопольный автобус НЕФАЗ тестируется в Нижнем Новгороде

Отмечается, что НЕФАЗ-5299−40−52 разработан для городских маршрутов с интенсивным пассажиропотоком, соответствует программе «Доступная среда». Пассажировместимость — 111 человек, в том числе 29 сидячих мест. Также транспортное средство оснащено кондиционером с режимом обогрева и телематическим оборудованием (видеорегистратор, видеокамеры, USB-розетки и др.).