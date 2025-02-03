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Низкопольный автобус НЕФАЗ тестируется в Нижнем Новгороде

Как сообщает пресс-служба ПАО «КамАЗ», низкопольный автобус НЕФАЗ-5299−40−52 передан для тестовой эксплуатации в Нижнем Новгороде.

Источник: Freepik

В течение месяца транспортное средство будет в пользовании частного перевозчика ООО «Мещеряков и компания».

Автобус направлен на маршрут №А81 «Микрорайон Соцгород 2 — Микрорайон Кузнечиха 2». Затем планируется перевести на другие направления. По итогам будет составлен подробный отчёт о ходовых характеристиках модели.

Отмечается, что НЕФАЗ-5299−40−52 разработан для городских маршрутов с интенсивным пассажиропотоком, соответствует программе «Доступная среда». Пассажировместимость — 111 человек, в том числе 29 сидячих мест. Также транспортное средство оснащено кондиционером с режимом обогрева и телематическим оборудованием (видеорегистратор, видеокамеры, USB-розетки и др.).

Ранее сообщалось, что обновление подвижного состава автобусов в Нижегородской области за последние шесть лет составило 1,126 тыс. единиц.