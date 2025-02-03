Сложно в это поверить: исторический кадр центра Владивостока восхитил приморцев

Подпись к фотографии в книге: «Владивосток, как и другие города и села края, с каждым годом становится благоустроеннее и красивее. Уже построены драматический театр, торговые центры, поднялись новые зеленые кварталы жилых домов. Будут улучшены жилищные и бытовые условия горожан».