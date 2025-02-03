Сложно в это поверить: исторический кадр центра Владивостока восхитил приморцев

В архивах Владивостока был обнаружен исторический снимок здания на Светланской, опубликованный в книге «Край большой науки: фоторассказ о Дальнем Востоке и Дальневосточном отделении Академии наук СССР» (12+) (издательство «Советская Россия», 1988 год), сообщает ИА PrimaMedia.
На фотографии запечатлена повседневная жизнь города: пешеходы спешат по своим делам, по улице движутся трамваи и автомобили.
Подпись к фотографии в книге: «Владивосток, как и другие города и села края, с каждым годом становится благоустроеннее и красивее. Уже построены драматический театр, торговые центры, поднялись новые зеленые кварталы жилых домов. Будут улучшены жилищные и бытовые условия горожан».
Сейчас, спустя десятилетия, многие отмечают, насколько изменился облик города. «Сейчас вообще все по-другому», — пишут жители столицы ДФО.