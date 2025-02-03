Нападает и уносит в лес: в селе Красный Яр разыскивают конфликтного тигра

Тигр нападает на собак и уносит их в лес в селе Красный Яр Пожарского округа Приморья. Такая информация была направлена в дежурную часть отдела МВД России «Пожарский». В настоящее время проводится проверка, на месте происшествия работают охотнадзор и полиция, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю.