Нападает и уносит в лес: в селе Красный Яр разыскивают конфликтного тигра

Тигр нападает на собак и уносит их в лес в селе Красный Яр Пожарского округа Приморья. Такая информация была направлена в дежурную часть отдела МВД России «Пожарский». В настоящее время проводится проверка, на месте происшествия работают охотнадзор и полиция, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю.
Как удалось установить, добычей дикого животного, забредшего на частную территорию, стали сторожевые собаки. Специалистами проводится комплекс неотложных мероприятий по отлову конфликтного хищника.
Тем временем сотрудники полиции организовали подомовой обход жителей села, проводятся профилактические беседы о соблюдении мер личной безопасности и недопустимости выхода в опасные участки лесного массива.
Напомним, ранее один из хищников был отловлен в селе Барабаш. Предварительно, животное не имеет признаков травм и заболеваний.