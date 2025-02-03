Внедрение первой в мире вакцины от аллергии на березу может занять до 1,5 лет

НОВОСИБИРСК, 3 февраля. /ТАСС/. Внедрение созданной в России первой в мире вакцины против аллергии на пыльцу березы и косточковые фрукты займет около 1−1,5 лет. Сейчас завершена первая фаза клинических испытаний, сообщил журналистам член-корреспондент РАН, вице-президент по внедрению новых медицинских технологий АО «Генериум» Дмитрий Кудлай.
«Мы будем готовы представить результаты на Всемирном иммунологическом конгрессе в Австрии, который будет происходить в августе. К августу мы будем иметь основные данные. Для перспективного внедрения у нас останется около 1−1,5 лет», — сказал он в кулуарах школы синтетической биологии и промышленной фармации Новосибирского государственного университета.
Клинические исследования начались осенью 2024 года. По словам Кудлая, вакцина — это разработка компании «Генериум» и ФМБА. Ученые завершили первую фазу клинических исследований. «Мы готовимся ко второй фазе, в том числе к активной фазе сезонного цветения, это важный этап для получения результатов», — сказал он.
Вакцина состоит из гипоаллергенных пептидов мажорных аллергенов березы и яблока, а также белка вируса гепатита в качестве иммуногенного носителя. Как сообщалось ранее, препарат потребует всего три-пять инъекций в отличие от классических препаратов на основе экстрактов, в случае которых необходимо делать до 30 инъекций.
Предполагается, что новая вакцина предназначена для людей, которые страдают аллергией на пыльцу березы. По данным иммунологов, таких пациентов могут быть сотни тысяч человек.