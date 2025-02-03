Внедрение первой в мире вакцины от аллергии на березу может занять до 1,5 лет

«Мы будем готовы представить результаты на Всемирном иммунологическом конгрессе в Австрии, который будет происходить в августе. К августу мы будем иметь основные данные. Для перспективного внедрения у нас останется около 1−1,5 лет», — сказал он в кулуарах школы синтетической биологии и промышленной фармации Новосибирского государственного университета.