Нашествие саранчи прогнозируется в Башкирии из-за аномальной зимы

В Башкирии из-за аномально теплой зимы ожидают нашествие саранчи. Об этом доложил Россельхозцентр при федеральном Министерстве сельского хозяйства.
Специалисты предполагают, что риск нашествия вредителей, болезней и сорняков, которые могут нанести вред будущему урожаю, в этом году возрастет на 30−50%. В зоне риска 21 регион, для борьбы с саранчой на их территориях создадут специальные отряды.
Кроме Башкирии, риск нашествия саранчи зафиксирован в Астраханской, Волгоградской, Оренбургской, Самарской, Саратовской, Ульяновской, Челябинской, Иркутской и Новосибирской областях, а также в Калмыкии, Дагестане, Ингушетии, Чечне, Татарстане, Чувашии, Хакасии, Якутии, Краснодарском, Ставропольском и Алтайском краях.
Стоит отметить, что в прошлом году таких регионов было на треть меньше — 14.
Для защиты посевов от саранчи придется обработать на сто тысяч гектаров территории больше, чем в 2024-ом. Наиболее это актуально для тех регионов, что граничат с Казахстаном.
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