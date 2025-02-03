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Нашествие саранчи прогнозируется в Башкирии из-за аномальной зимы

В Башкирии из-за аномально теплой зимы ожидают нашествие саранчи.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии из-за аномально теплой зимы ожидают нашествие саранчи. Об этом доложил Россельхозцентр при федеральном Министерстве сельского хозяйства.

Специалисты предполагают, что риск нашествия вредителей, болезней и сорняков, которые могут нанести вред будущему урожаю, в этом году возрастет на 30−50%. В зоне риска 21 регион, для борьбы с саранчой на их территориях создадут специальные отряды.

Кроме Башкирии, риск нашествия саранчи зафиксирован в Астраханской, Волгоградской, Оренбургской, Самарской, Саратовской, Ульяновской, Челябинской, Иркутской и Новосибирской областях, а также в Калмыкии, Дагестане, Ингушетии, Чечне, Татарстане, Чувашии, Хакасии, Якутии, Краснодарском, Ставропольском и Алтайском краях.

Стоит отметить, что в прошлом году таких регионов было на треть меньше — 14.

Для защиты посевов от саранчи придется обработать на сто тысяч гектаров территории больше, чем в 2024-ом. Наиболее это актуально для тех регионов, что граничат с Казахстаном.

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