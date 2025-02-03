Раньше на несколько недель: в Калининграде начали продавать первую корюшку

В Калининграде корюшку начали продавать на несколько недель раньше, чем в прошлом году. «Клопс» пообщался с продавцами на Центральном рынке в воскресенье, 2 февраля.
По словам нескольких продавцов, корюшка появилась недели на три раньше, чем в 2024-м, из-за тёплой погоды. Стоимость рыбы у всех одинаковая, поэтому обходить все ряды в поисках низкой цены — смысла нет. Килограмм свежей и молодой рыбки обойдётся в 1 200 рублей. В прошлом году, по данным продавцов, корюшка в начале сезона стоила около 1,5 тыс. за кило и около 850 рублей в конце продаж.
«Всё будет от рыбы зависеть: если её будет много, то и цены начнут падать. Но сейчас она самая хорошая: светлая и красивая, потом будет уже тёмная, со дна», — призналась одна из продавщиц.
Несмотря на дороговизну деликатеса, калининградцы активно его скупают. «Её только вчера начали привозить и было совсем немного — вся продалась. Сегодня уже больше привезли, и ещё до обеда ушёл целый лоток», — поделилась женщина, торгующая свежей рыбой.