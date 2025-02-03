Раньше на несколько недель: в Калининграде начали продавать первую корюшку

По словам нескольких продавцов, корюшка появилась недели на три раньше, чем в 2024-м, из-за тёплой погоды. Стоимость рыбы у всех одинаковая, поэтому обходить все ряды в поисках низкой цены — смысла нет. Килограмм свежей и молодой рыбки обойдётся в 1 200 рублей. В прошлом году, по данным продавцов, корюшка в начале сезона стоила около 1,5 тыс. за кило и около 850 рублей в конце продаж.