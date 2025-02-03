В Зеленоградском районе форель отправили на икорную дойку

В Зеленоградском районе провели эксперимент по дойке форели. Об этом сообщили в администрации муниципалитета.
Эксперимент, который признали удачным, провели в крестьянско-фермерском хозяйстве Геннадия Титова, специализирующемся на разведение форели.
«Зрелых самок выловили сачком из маточного водоёма, аккуратно сцедили икринки так, чтобы не передавить брюшко, а рыбу отправили обратно в водоём», — описали процесс в администрации.
Пока фермер намерен завершить эксперимент и засолить икру. На стол калининградцев пробная партия не попадёт. Хозяйство ещё должно пройти регистрацию в системе «Меркурий».
В 2024 году калининградские рыбоводные предприятия вырастили около 100 тонн товарного угря и около 100 тонн карпа, осётра и радужной форели.