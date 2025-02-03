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В Зеленоградском районе форель отправили на икорную дойку

Эксперимент признали удачным.

Источник: пресс-служба администрации Зеленоградска

В Зеленоградском районе провели эксперимент по дойке форели. Об этом сообщили в администрации муниципалитета.

Эксперимент, который признали удачным, провели в крестьянско-фермерском хозяйстве Геннадия Титова, специализирующемся на разведение форели.

«Зрелых самок выловили сачком из маточного водоёма, аккуратно сцедили икринки так, чтобы не передавить брюшко, а рыбу отправили обратно в водоём», — описали процесс в администрации.

Пока фермер намерен завершить эксперимент и засолить икру. На стол калининградцев пробная партия не попадёт. Хозяйство ещё должно пройти регистрацию в системе «Меркурий».

В 2024 году калининградские рыбоводные предприятия вырастили около 100 тонн товарного угря и около 100 тонн карпа, осётра и радужной форели.