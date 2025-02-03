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Население Омской области уменьшилось на 12 тысяч человек

Несмотря на снижение численности, темпы убыли немного замедлились.

Источник: Om1 Омск

Росстат опубликовал свежие данные о численности населения Омской области. По информации на 1 января 2025 года, в регионе проживают 1 805 443 человека. Из них 1 336 186 человек являются городскими жителями, а 469 257 — проживают в сельской местности.

Согласно данным за прошлый год, на 1 января 2024 года население региона составляло 1 818 093 человека. Таким образом, за год численность уменьшилась на 12 650 человек.

Несмотря на снижение, темпы убыли немного замедлились: в 2023 году население региона уменьшилось на 13 581 человека, что на 931 человека больше, чем в 2024 году.

демография