Население Омской области уменьшилось на 12 тысяч человек

Росстат опубликовал свежие данные о численности населения Омской области. По информации на 1 января 2025 года, в регионе проживают 1 805 443 человека. Из них 1 336 186 человек являются городскими жителями, а 469 257 — проживают в сельской местности.
Согласно данным за прошлый год, на 1 января 2024 года население региона составляло 1 818 093 человека. Таким образом, за год численность уменьшилась на 12 650 человек.
Несмотря на снижение, темпы убыли немного замедлились: в 2023 году население региона уменьшилось на 13 581 человека, что на 931 человека больше, чем в 2024 году.