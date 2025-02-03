12 февраля изменят расписание электричек в Ростовской области

— № 6155 Ростов — Лихая. Отправление из Ростова-на-Дону на 17 минут позже обычного, в 6:28. С таким же изменением ожидается прибытие в Каменоломни, в 8:29. Отправление из этого пункта в 9:15, на 1 час и 2 минуты позже прежнего расписания. Также на час позже планируется прибытие на станцию Лихая, в 10:59.