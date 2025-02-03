12 февраля изменят расписание электричек в Ростовской области

12 февраля 2025 года в Ростовской области из-за ремонтных работ изменится расписание ряда пригородных поездов. Также не будут курсировать два маршрута, сообщают в Северо-Кавказской пригородной пассажирской компании.
Отменят электрички № 6157 Ростов — Лихая (отправление из Ростова-на-Дону в 7:40) и № 6156 Лихая — Ростов (отправление со станции Лихая в 15:26).
Расписание изменится на следующих маршрутах:
— № 6365 Глубокая — Кутейниково. Отправление со станции Глубокая на 14 минут раньше обычного, в 8:36. На семь минут раньше пассажиры приедут на станции Боченково и Кутейниково, в 10:33;
— № 6364 Кутейниково — Лихая. Отправление со станции Кутейниково на 34 раньше обычного, в 13:51. Также на 27 минут раньше произойдет посадка и высадка пассажиров в городе Миллерово, на 10 минут раньше — на станции Тарасовка. Прибытие на станцию Лихая в 17:37;
— № 6158 Лихая — Ростов. Отправление со станции Лихая на 10 минут позже обычного, в 17:54. Также изменится время прибытия в Ростов-на-Дону, в 21:34.
— № 6155 Ростов — Лихая. Отправление из Ростова-на-Дону на 17 минут позже обычного, в 6:28. С таким же изменением ожидается прибытие в Каменоломни, в 8:29. Отправление из этого пункта в 9:15, на 1 час и 2 минуты позже прежнего расписания. Также на час позже планируется прибытие на станцию Лихая, в 10:59.