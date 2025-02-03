Ретро-старт и патриотический забег: всероссийская гонка «Лыжня России» пройдет в Казани 8 февраля

В столице Татарстана 8 февраля стартует 43-й всероссийский марафон «Лыжня России». В рамках мероприятия подготовят три основных площадки. Для участников организуют выдачу стартовых комплектов с 3 по 7 февраля. О проведении спортивного мероприятия на деловом понедельнике рассказал председатель комитета физической культуры и спорта Линар Гарипов.
В этом году забеги пройдут на 4 площадках, в каждом районе города. Для жителей Вахитовского и Приволжского районов - Горкинско-Ометьевском лесу, Советского района — в Березовой роще Жилого массива «Дербышки», Кировского и Московского районов — на стадионе «Локомотив». В пойме реки Казанки (ул. Гаврилова — ул. Маршала Чуйкова) старт не состоится в связи с погодными условиями, сообщил Линар Гарипов.
Площадки будут организованы и на территориях общеобразовательных школ, чтобы каждый школьник мог стать частью спортивного события.
На стадионе «Локомотив» профессиональные спортсмены пробегут дистанции 5 и 10 км.
Особенностью этого года станет ретро забег в советской стилистике среди ветеранов и жизнелюбов. Также пройдет старт, посвященный защитнику отечества и приуроченный к 80-летию победы в Великой Отечественной войне.
Чтобы принять участие в забеге, необходимо подать заявку на портале госуслуг. Для этого в личном кабинете требуется ввести в строку поиска «Лыжня России» и записаться, подтвердив наличие медицинской справки.
Стартовые комплекты — номер и шапку — будут выдавать участникам с 3 по 7 февраля в пресс-центре Центрального стадиона. Мандатная комиссия работает с 10:00 до 19:00. Для регистрации нужно предъявить документ, удостоверяющий личность, и медицинскую справку.
Руководитель исполкома Рустем Гафаров поручил главам районов и спорткомитету провести предстоящие мероприятие на высшем уровне, уделив особо внимание безопасности.
«Для комфорта жителей Авиастроительного и Ново-Савиновского района нужно обеспечить подачу транспорта, чтобы люди могли спокойно доехать до удобных локаций. И, самое главное, я прошу обратить внимание на обеспечение безопасности», — подчеркнул Рустем Гафаров.
Линар Гарипов также рассказал о ближайших спортивных событиях. Так, 7 февраля на хоккейной коробке у стадиона «Ак Барс Арена» состоится гала-матч открытия городского этапа финальных Всероссийских соревнований юных хоккеистов «Золотая Шайба». В этот день юные спортсмены встретятся на льду с профессиональными игроками хоккейного клуба «Ак Барс», легендами казанского хоккея.
В следующие выходные, 15 и 16 февраля, пройдет хоккейный турнир среди жилых комплексов в рамках проекта «Чемпионы нашего двора».
Программу каждого мероприятия опубликуют в социальных сетях комитета физической культуры и спорта, отметил спикер.
Басира Агазаде.