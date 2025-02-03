Ретро-старт и патриотический забег: всероссийская гонка «Лыжня России» пройдет в Казани 8 февраля

В этом году забеги пройдут на 4 площадках, в каждом районе города. Для жителей Вахитовского и Приволжского районов ­- Горкинско-Ометьевском лесу, Советского района — в Березовой роще Жилого массива «Дербышки», Кировского и Московского районов — на стадионе «Локомотив». В пойме реки Казанки (ул. Гаврилова — ул. Маршала Чуйкова) старт не состоится в связи с погодными условиями, сообщил Линар Гарипов.