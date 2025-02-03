Минобороны: проверка боевой готовности началась в Вооруженных Силах Беларуси

Говорится, что основные практические действия будут проходить в момент проведения учений, тренировок различного масштаба на полигонах, а также на незнакомых участках местности. Кроме того, в рамках проверки будет проходить апробация новых способов применения разведывательных и ударных беспилотных авиационных комплексов в момент совместного выполнения задач с сухопутными войсками, а также активном использованием средств радиоэлектронной борьбы.