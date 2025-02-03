Минобороны: проверка боевой готовности началась в Вооруженных Силах Беларуси

Минобороны сообщило, что проверка боевой готовности началась в Вооруженных Силах Беларуси. Подробности рассказали в пресс-службе Министерства обороны.
«В Вооруженных Силах начинается проверка боевой готовности», — сказано в сообщении.
Отмечается, что руководителем проверки был назначен начальник Генерального штаба Вооруженных Сил — первый заместитель министра обороны генерал-майор Павел Муравейко. В пресс-службе отметили, что в ходе указанной проверки будет оцениваться готовность, а также способность механизированных воинских частей и подразделений выполнять задачи по предназначению.
В Минобороны добавили, что личному составу, в том числе военнообязанным, которые были призваны из запаса, нужно будет выполнить весь комплекс мероприятий, касающийся подготовки вооружения, военной, специальной техники к применению. Также им предстоит выйти в назначенные районы.
Говорится, что основные практические действия будут проходить в момент проведения учений, тренировок различного масштаба на полигонах, а также на незнакомых участках местности. Кроме того, в рамках проверки будет проходить апробация новых способов применения разведывательных и ударных беспилотных авиационных комплексов в момент совместного выполнения задач с сухопутными войсками, а также активном использованием средств радиоэлектронной борьбы.
В Министерстве обороны обратили внимание на то, что в ходе проверки планируется передвижение военной техники. Кроме того, возможно временное ограничение движения гражданского транспорта по дорогам общего пользования и участкам местности.
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