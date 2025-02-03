Алика Смехова показала, как выглядела в 23 года: «Сильно изменилась?»

Артистка и ее старшая сестра родились в первом браке звезды фильма «Д’Артаньян и три мушкетера» Вениамина Смехова с журналисткой Аллой. Супруги развелись, когда их дети были подростками. Звезда сериала «Бальзаковский возраст, или Все мужики сво…» признавалась, что отец никогда про них не забывал и старался чаще встречаться, а также дарить нужные подарки и финансово поддерживать. По словам Смеховой, никаких обид по отношению к родителю и не могло быть, потому что со своей ролью он достойно справлялся. Актриса считает, что ей повезло жить с мудрыми людьми, которые смогли в советские времена мирно расстаться, не нанеся лишних психологических травм своим детям.