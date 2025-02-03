Более 102 тысяч камер установили для слежки за петербуржцами

Система видеоаналитики начала появляться в 2024 году на детских и спортивных площадках. Она позволяет проследить за состоянием оборудования, резиновых покрытий и выявлять случаи курения или распития спиртных напитков. На площадках уже установили одну тысячу камер. В 2025 году планируют разместить еще 1,45 тысяч таких приборов.