Более 102 тысяч камер установили для слежки за петербуржцами

За прошлый год их установили около шести тысяч у парадных в жилые дома. На фасадах зданий, рекламных стендах, детских площадках, остановках, парках и скверах число камер увеличилось почти на пять тысяч.
На данный момент в городе работает более 102 тысяч камер. Наибольшее количество размещено при входе в многоквартирные дома — 48 тысяч, в местах массового пребывания людей, парках и скверах — 33 тысячи, а на объектах социальной инфраструктуры их около 6,5 тысяч.
Более 14 тысяч сторонних камер внедрили в городскую систему видеонаблюдения. Такой мониторинг есть на объектах социальной, транспортной инфраструктуры и так далее.
Система видеоаналитики начала появляться в 2024 году на детских и спортивных площадках. Она позволяет проследить за состоянием оборудования, резиновых покрытий и выявлять случаи курения или распития спиртных напитков. На площадках уже установили одну тысячу камер. В 2025 году планируют разместить еще 1,45 тысяч таких приборов.
Также протестировали аналитические алгоритмы автоматического распознавания объектов незаконной торговли. Технологию внедрили в промышленную эксплуатацию в этом году. Она поможет снизить нагрузку на контрольные органы.
Развитию безопасности города поспособствовало новое освещение. Для непрерывной работы фонарей обновили 97 пунктов питания системы наружного освещения.