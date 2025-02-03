Против заместителя губернатора Ростовской области возбудили уголовное дело

МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Уголовное дело по факту превышения должностных полномочий возбуждено на заместителя губернатора Ростовской области Лилию Федотову, ущерб бюджету региона составил 1,9 миллиарда рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ.
«В Главном следственном управлении СК России возбуждено уголовное дело в отношении заместителя губернатора Ростовской области — министра финансов Лилии Федотовой по факту превышения должностных полномочий при осуществлении финансово-кредитной политики региона (пункт “в” части 3 статьи 286 УК РФ)», — говорится в сообщении.
По данным следствия, в 2020 году Федотова при наличии свободных остатков бюджетных средств необоснованно привлекла для нужд Ростовской области кредиты в банке на 12 миллиардов рублей по ставкам свыше 6% годовых. Подчеркивается, что эти действия нарушили требования долговой политики Ростовской области, предусматривающих возможность привлечения государственного займа или коммерческих кредитов по более низким ставкам.
Отмечается, что ущерб бюджету Ростовской области составил 1,9 миллиарда рублей, израсходованных на обслуживание и оплату процентов по банковским кредитам в период 2020—2023 годах.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления.