«Дети стали есть еще лучше!»: в садиках Красноярска обновили меню

Отмечается, что продукты питания остаются теми же, но в меню появились новинки: суфле из курицы с рисом или печени, манник и печеные пирожки с яблоком, творожный пудинг. Руководители садиков говорят, что разнообразие блюд из нового меню радует малышей. «Надо сказать, что несмотря на свою новизну, традиционные каши и супы, вторые блюда и гарниры к ним, салаты и выпечка, фрукты в рационе дошколят остаются. В течение января мы наблюдали за малышами, интересовались их мнением. То, что мы видим, нас радует. Дети стали есть еще лучше!» — рассказала заведующая детским садом № 238 Наталья Шалисман.