«Дети стали есть еще лучше!»: в садиках Красноярска обновили меню

Об этом рассказали в мэрии.
Раньше цикличное меню могло быть разным: 10- или 20-дневным, с четырёхразовым или пятиразовым питанием. Теперь оно рассчитано на 20 дней по 5 приемов пищи в день: завтрак, второй завтрак, обед, полдник и ужин.
Кроме того, меню во всех дошкольных учреждениях города привели к единообразию. Так, завтрак в саду Кировского района не будет отличаться, например, от завтрака в Советском районе. Единообразие будет и в закупках продуктов, что упростит логистический процесс и сроки поставки.
«Мы разработали единое меню для всех муниципальных садиков по просьбе родителей. Также мамы и папы просили сделать у всех пятиразовый прием пищи. Разработчики постарались составить меню таким образом, чтобы угодить вкусовым предпочтениям малышей, но вместе с тем сохранить все требования санитарных норм и правил для детского питания в дошкольных учреждениях. Традиционно, при планировании меню учитывалась сезонность продуктов и необходимая калорийность суточного рациона детей», — рассказала руководитель главного управления образования Марина Аксёнова.
Отмечается, что продукты питания остаются теми же, но в меню появились новинки: суфле из курицы с рисом или печени, манник и печеные пирожки с яблоком, творожный пудинг. Руководители садиков говорят, что разнообразие блюд из нового меню радует малышей. «Надо сказать, что несмотря на свою новизну, традиционные каши и супы, вторые блюда и гарниры к ним, салаты и выпечка, фрукты в рационе дошколят остаются. В течение января мы наблюдали за малышами, интересовались их мнением. То, что мы видим, нас радует. Дети стали есть еще лучше!» — рассказала заведующая детским садом № 238 Наталья Шалисман.
В мэрии сообщили, что оплата за пребывание в детском саду в связи с внедрением нового меню не изменится.