Столицу Татарстана по итогам 2024 года посетило 4,5 млн туристов

Из общего числа туристов около 73,6% приходится на приезжих из регионов России, что на 8,6% выше показателя 2023 года. С ночевкой город посещает 73% гостей, в среднем они остаются в Казани на четыре дня. Оставшаяся часть приезжих — экскурсанты. По итогам прошлого года, на 8% выросло число возвратных туристов, которые посещают Казань два и более раза в год, отметила Дарья Санникова.