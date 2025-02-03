Столицу Татарстана по итогам 2024 года посетило 4,5 млн туристов

В прошлом году столица Татарстана приняла 4,5 млн туристов, что по сравнению с 2023-м на 12,5% больше. Из них 58% — это женщины, остальная часть пришлась на мужчин. Средний возраст туристов остался прежним, как и в 2023 году, — 40 лет. Об этом на деловом понедельнике сообщила директор комитета по развитию туризма Казани Дарья Санникова.
«Мы практически вышли на финишную прямую к заветной цели в 5 млн туристов. Именно такую цель 10 лет назад мэр нашего города Ильсур Раисович Метшин ставил перед нами. Тогда она казалась недостижимой, сегодня осталось сделать, как говорится, последний шаг, с которым мы достигнем 5-миллионной планки», — отметил руководитель исполкома города Рустем Гафаров.
Объем трат туристов и экскурсантов составил около 31 млрд рублей, что превосходит показатель 2023 года на 29%. Средний уровень дохода туристов превышает 83 тыс. рублей. Гости с наибольшим размером заработной платы приезжают из столицы России и Московской области, Ханты-Мансийского автономного округа и Санкт-Петербурга.
«В прошлом году расходы туристов составили более 30 млрд рублей — это деньги, которые пришли в сотни предприятий общепита, гостиницы, магазины, учреждения культуры и дали толчок для развития самозанятых. Часть в виде налогов поступила в городской бюджет — очень важная задача, которую мы выполняем. Растущий масштаб требует соответствующего уровня событийной программы, разнообразия туристического продукта новых маршрутов, точек притяжения и событий. Это задача, которую мы ставим для комитета и всего исполкома на этот год», — подчеркнул Рустем Гафаров.
Более четверти трат туристов приходится на кафе, бары и рестораны. Объекты общественного питания посещают почти 80% приезжих, средний чек составляет 1025 рублей. Среди остальных категорий трат — продовольственные магазины, различные услуги, развлечения и средства размещения.
Из общего числа туристов около 73,6% приходится на приезжих из регионов России, что на 8,6% выше показателя 2023 года. С ночевкой город посещает 73% гостей, в среднем они остаются в Казани на четыре дня. Оставшаяся часть приезжих — экскурсанты. По итогам прошлого года, на 8% выросло число возвратных туристов, которые посещают Казань два и более раза в год, отметила Дарья Санникова.
Ежегодно основной точкой притяжения туристов остается музей-заповедник «Казанский Кремль». За прошлый год его посетило более 4,5 млн. гостей. Популярность среди туристов набирают и другие музеи столицы Татарстана.
На сегодня в Казани функционирует 233 отеля разной категории с 8212 номерами на 17 тыс. 217 мест. Их средняя загрузка по итогам прошлого года составила 62%. Наиболее высокий спрос пришелся на теплое время года и праздничные дни. Тогда отели были заполнены на 90%.
Стоит отметить, что небольшое снижение показателя средней загрузки отелей по итогам прошлого года в Казани связано с выводом части номеров на ремонт в период подготовки к саммиту БРИКС.
Дарья Санникова рассказала о мерах, которые принимает комитет в сезон низкой загрузки отелей. В первую очередь, речь идет о масштабных мероприятиях. «Ярким примером положительного воздействия событийности на сферу гостеприимства города являются “Игры Будущего”, которые проходили в феврале, в период традиционно низкой загрузки. Так, с 21 февраля по 3 марта 2024 года средняя загрузка средств размещения города составила 65%, что на 30% больше, чем за аналогичный период 2023 года. В феврале 2024 года средняя загрузка отелей составила 51%, что стало самым высоким показателем февральской загрузки», — рассказала спикер.
При этом проведение международных мероприятий, в частности, саммита БРИКС, поспособствовало реновации гостиничного фонда города и строительству новых отелей. Специально к саммиту были дополнительно обустроены 14 президентских номеров, а также люксы. В 20 отелях были проведены косметические ремонтные работы, обновлен номерного фонда, повышена звездность.
Диляра Гафурова.