Первая корюшка и польские истребители: 11 событий, которые калининградцы обсуждали в выходные

На калининградских прилавках появилась корюшка, «Балтика» подписала контракт с полузащитником юношеской сборной России Русланом Оздоевым, а Польша подняла в небо истребители — о чём писал «Клопс» в выходные.
1. В выходные на Центральном рынке Калининграда начали продавать корюшку. В этом году рыба появилась на прилавках на несколько недель раньше из-за потепления. Килограмм деликатеса стоит 1 200 рублей.
2. В воскресенье, 2 февраля, в карьере Янтарного комбината из-за розлива топлива загорелся самосвал. Сотрудники МЧС потушили машину, никто не пострадал. На месте работали 9 специалистов и две единицы техники.
3. В субботу, 1 февраля, в Калининграде на пересечении улиц Космонавта Леонова и Лейтенанта Яналова столкнулись автобус № 36 и Opel. Когда водитель общественного транспорта пытался затормозить, все пассажиры упали. Одного из них увезли в больницу.
4. В Зеленоградском районе провели эксперимент по дойке форели. В крестьянско-фермерском хозяйстве Геннадия Титова зрелых самок выловили сачком из маточного водоёма, аккуратно сцедили икринки так, чтобы не повредить брюшко, а рыбу отправили обратно в водоём. На стол калининградцев пробная партия не попадёт. Хозяйство должно пройти регистрацию в системе «Меркурий».
5. В «Балтику» на правах свободного агента перешёл полузащитник юношеской сборной России Руслан Оздоев. Контракт с футболистом подписан до лета 2027 года. В этом сезоне 21-летний воспитанник спортивной школы «Строгино» выступал за дубль подмосковных «Химок» и дебютировал в Кубке России в матче против «Урала».
6. В субботу, 1 февраля, сборная «Балтики-2» одержала победу над казахстанским «Тураном» со счётом 8:1.
7. В воскресенье, 2 февраля, волейболистки калининградского «Локомотива» обыграли чемпиона России и безоговорочного лидера текущего сезона — команду «Динамо-Ак Барс». Игра в спорткомплексе «Янтарный» завершилась со счётом 3:1.
8. Мэрия объявила необычный конкурс для наблюдательных калининградцев. Горожанам и гостям областного центра предлагают сделать селфи на фоне шести канализационных люков. Победители квеста получат сувениры или пригласительные в учреждения культуры.
9. От самого крупного в мире айсберга, обозначенного на картах как А23а, откололся кусок площадью 80 квадратных километров. Это сравнимо с площадью самого большого района в Калининграде — Московского, площадь которого составляет 76 км². Айсберг-гигант А23а дрейфует в 340 километрах от острова Южная Георгия в Южной Атлантике в море Скоша. Дальнейшая траектория будет зависеть от ветра и течений в этой части океана. Откалывающиеся куски будут разрушаться под воздействием тепла и течений.
10. Польша вместе с союзниками подняла в воздух истребители из-за «активности РФ». Польша также привела наземные системы ПВО и радиолокационной разведки «в состояние наивысшей готовности». 1 февраля в девяти областях Украины объявили воздушную тревогу.
11. В Египте лев загрыз охранника зоопарка в городе Эль-Файюм. Погибшему было 47 лет. Работник потерял равновесие и упал в вольер. Хищник схватил мужчину за голову. Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов застрелили льва. Власти временно закрыли зоопарк.