Первая корюшка и польские истребители: 11 событий, которые калининградцы обсуждали в выходные

9. От самого крупного в мире айсберга, обозначенного на картах как А23а, откололся кусок площадью 80 квадратных километров. Это сравнимо с площадью самого большого района в Калининграде — Московского, площадь которого составляет 76 км². Айсберг-гигант А23а дрейфует в 340 километрах от острова Южная Георгия в Южной Атлантике в море Скоша. Дальнейшая траектория будет зависеть от ветра и течений в этой части океана. Откалывающиеся куски будут разрушаться под воздействием тепла и течений.