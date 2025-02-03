В районе Куштау рыбак погиб, провалившись под лед Белой

Сегодня утром, 3 февраля, в Ишимбайском районе Башкирии погиб мужчина. Об этом рассказала пресс-служба МЧС.
Все случилось на реке Белой в районе Куштау недалеко от деревни. Мужчина провалился под и, к сожалению, погиб. На место трагедии, что вытащить погибшего из воды, выехали спасатели.
— Никогда на 100% нельзя быть уверенным в том, что лед не провалится под тобой. Потому что погода — то плюс, то минус. Потому что на реках течение подмывает снизу, а сверху топит солнце. Потому что нельзя проверять прочность льда ударом ноги, — заявили в МЧС.
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