Нижегородский аэропорт составил рейтинг пунктуальности авиакомпаний

В числе российских авиаперевозчиков, выполнявших регулярные рейсы, пальма первенства досталась «Аэрофлоту», который выполнил 94% своих полетов согласно расписанию. На втором месте расположилась «Россия», а замыкает тройку лидеров «Икар».
В категории компаний, осуществляющих менее 360 рейсов в год, первое место занял NordStar, сумевший провести 95,2% своих рейсов по расписанию в Нижнем Новгороде. Вторую строчку заняла «Сибирь», а тройку завершает «Азимут».
Из иностранных перевозчиков наивысший уровень пунктуальности продемонстрировала авиакомпания UZBEKISTAN AIRWAYS, достигнув показателя 92,3%.