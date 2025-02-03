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Нижегородский аэропорт составил рейтинг пунктуальности авиакомпаний

Нижегородский аэропорт имени Чкалова составил рейтинг авиакомпаний по уровню пунктуальности за 2024 год, сообщает пресс-служба аэропорта.

В числе российских авиаперевозчиков, выполнявших регулярные рейсы, пальма первенства досталась «Аэрофлоту», который выполнил 94% своих полетов согласно расписанию. На втором месте расположилась «Россия», а замыкает тройку лидеров «Икар».

В категории компаний, осуществляющих менее 360 рейсов в год, первое место занял NordStar, сумевший провести 95,2% своих рейсов по расписанию в Нижнем Новгороде. Вторую строчку заняла «Сибирь», а тройку завершает «Азимут».

Из иностранных перевозчиков наивысший уровень пунктуальности продемонстрировала авиакомпания UZBEKISTAN AIRWAYS, достигнув показателя 92,3%.